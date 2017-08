Tribunal de Justiça realiza audiência de conciliação sobre privatização do sistema prisional no AM

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) marcou para às 10h desta quinta–feira (24), a audiência de conciliação sobre a privatização do sistema prisional, movida pelo Ministério Público do Estado (MP-AM) contra o Governo. Na ação, que corre em segredo de justiça, é pedido que não se abra licitação ou se celebre novos contratos de cessão do poder de polícia nos presídios estaduais.

A ação, que está sob o julgamento da juíza Etelvina Lobo Braga, da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, também pretende obrigar o Governo a abrir concurso público para aumentar o quadro de pessoal da Seap (Secretaria de Estado de Administração Prisional).

Além disso, o pedido do MP sugere a criação de um Batalhão de Guarda ou uma Polícia Penitenciária em vez de se contratar ou renovar o contrato de vigilância interna das unidades prisionais do Amazonas.

Como o processo corre em segredo de justiça, e o MP e o Tribunal se abstiveram de comentar o assunto, resta-nos o Governo falar sobre o tema. As perguntas foram encaminhadas à Secretaria de Comunicação que deve se manifestar em breve.

O pouco que se consegue saber, é que a ação tem custas de R$ 1 milhão para quem for condenado.

