Tribunal de Justiça do Amazonas derruba embargo do Governo às promoções de policiais

Pela segunda vez, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) derrubou o embargo do Governo do Estado em relação à promoção dos 1º tenentes da Polícia Militar do Estado. O mandado de segurança foi impetrado pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado do Amazonas (AOPBMAM), que já solicitou ao TJAM a execução das 142 promoções, que estão atrasadas há mais de três anos.

A primeira vez que a Justiça negou o embargo às promoções aconteceu há dois meses.

“Não vamos mais esperar pela boa vontade do Governo do Amazonas e iremos recorrer à Justiça quantas vezes forem necessárias para que as promoções sejam feitas o mais rápido possível”, assegurou o presidente da AOPBMAM, Major Emerson Figueiredo.

De acordo com a assessoria, a associação também está com outras ações no judiciário, cobrando a promoção de coronéis, tenentes coronéis, majores, capitães e aspirantes, a maioria delas em fase de sentença.

De acordo com o Estado, a Lei Eleitoral inviabiliza as promoções.

