Tribunal de Justiça convoca mais 39 aprovados no processo de seleção para estágio em Direito

A Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (EASTJAM) está convocando mais 39 candidatos aprovados na Seleção Pública para Estágio em Direito no Poder Judiciário estadual para admissão e participação em treinamento – curso de formação inicial para estagiários.

Os classificados entre a 61ª e 100ª colocação na lista dos aprovados deverão comparecer já a partir desta terça-feira, dia 18 de julho, com a documentação necessária.

As datas e horários de atendimento dos grupos de aprovados que serão admitidos estão informados no edital, publicado na página 12 do caderno Administrativo do Diário da Justiça Eletrônico (DJe), veiculado no último dia 14 de julho.

Ainda conforme a EASTJAM, somente serão admitidos os estudantes que apresentarem todos os documentos listados no edital. Esses estudantes convocados para admissão farão curso de formação inicial para estagiários no período de 24 e 25 de julho, no horário de 8h30 às 12h, juntamente com outros candidatos que foram classificados até a 120ª colocação e que serão chamados de acordo com a necessidade do TJAM para o preenchimento das vagas.

Curso de Formação Inicial

O curso ocorrerá nos dias 24 e 25 de julho, no horário de 8h às 12h, na sede da EASTJAM. Foram convocados os classificados entre as colocações 61ª e 120ª da relação de aprovados, já divulgada, para a participação nesse curso, conforme edital.

A capacitação será realizada na sala de aula da EASTJAM, que funciona no 1º andar do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, prédio anexo à sede do TJAM, na avenida André Araújo, s/n, bairro do Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

No curso de formação inicial, os aprovados terão aulas sobre a utilização dos sistemas operacionais do TJAM, como o eSAJ – Sistema de Automação do Judiciário; a legislação do estágio, bem como os direitos e deveres do estagiário; técnicas de atendimento ao público; relacionamento interpessoal; um panorama sobre a organização judiciária no Estado; dentre outros assuntos.

Para outras orientações e esclarecimentos, os candidatos poderão ligar para o telefone (92) 2129-6681, no horário de 8h às 14h, de segunda a sexta.

