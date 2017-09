Tribo da Periferia e MC Pedrinho se apresentam nesta segunda-feira na Casa da Mamãe

A festa fica por conta do grupo de rip rop Tribo da Periferia e do Mc Pedrinho direto do Rio de Janeiro

A maior casa de shows da Zona Leste de Manaus, Casa da Mamãe Fest Mix, promove na véspera de feriado (4) o grande encontro de Mc com rip rop que promete badalar a capital. A festa fica por conta do grupo de rip rop Tribo da Periferia e do Mc Pedrinho direto do Rio de Janeiro.

De acordo com o promoter da casa de show, Marcelo Cubiu, o encontro partiu do próprio público da casa, que pediu pelo grupo Tribo da Periferia e o MC Pedrinho que já tem história na casa, “Estamos nos últimos preparativos já restam poucos ingressos na bilheteria da casa de show. Tudo está sendo preparado com muito cuidado, tenho certeza que o público vai se surpreender com a área externa onde estamos preparando uma grande estrutura para receber todo o público fiel da casa e os visitantes” Ressaltou Marcelo.

A novidade que o promoter da casa diz que esse show vai trazer é que dessa vez tanto a tribo da periferia como o MC Predinho estão com shows e sucessos que são recordes de visualizações na internet.

Tribo da Periferia é um grupo brasileiro de rap formado no final dos anos 90 por moradores do bairro Jardim Roriz, na cidade de Planaltina-Df. O grupo, que começou com três integrantes, acabou se separando por divergências de ideias, e Duckjay seguiu sozinho. O resultado foi a música “Entre a vida e a morte”, que acabou por se tornar uma das mais executadas nas rádios comunitárias de Planaltina-Df.

Sobre o Mc Pedrinho uma das atrações mais aguardadas do público amazonense promete agitar o público presente com seus sucessos que são campeões de visualizações na internet como por exemplo “Nosso amor”, “Solta o grave”, “Linda Morena”. Com apenas 9 anos de idade, o garoto Pedro Maia Tempester da Vila Maria, zona norte de São Paulo. Tudo começou em uma quermesse onde aconteciam vários shows de Funk. MC Pedrinho surpreendeu à todos com o sucesso ‘Dom Dom Dom’ tocado em todo o Brasil, virou um fenômeno na internet com milhões de visualizações. Em pouco tempo, começou a realizar shows por todo o Brasil. Hoje é um dos MC’s mais disputados pelas casas de Shows, se tornou um ícone do Funk.

O encontro acontece na avenida Grande Circular altos da loja TVlar no bairro Tancredo Neves. Os ingressos estão à venda na bilheteria da casa de show. informações 995210716.

