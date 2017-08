Triatleta amazonense vai enfrentar maior desafio de corrida do Brasil

Alesson sofreu um grave acidente onde perdeu os movimentos do pé, mas se recuperou e se tornou um atleta – Arquivo pessoal

As 256 curvas da Serra do Rio do Rastro vão receber apenas os mais preparados atletas do país em umas das maratonas mais desafiadoras do mundo, Mizuno UpHill Marathon 2017, e o Amazonas não vai ficar de fora. O primeiro amazonense selecionado para disputar a competições e vencer seus limites é o triatleta Alesson Henrique de Souza, de 39 anos.

A prova acontece no próximo dia 2 de setembro em Santa Catarina e será dividida em três partes, nas categorias feminina e masculina: Uphill 25K, Uphill Marathon 42K e o Desafio Samurai Samurai Battle 67K (25K + 42K).

Alesson, que é empresário, sofreu um grave acidente onde cortou o tendão da perna direita e perdeu os movimentos do pé. Depois de 3 meses, ele conseguiu fazer a cirurgia e reconstruir o tendão. A recuperação foi lenta, mas Alesson recuperou 80% dos movimentos da perna e do pé.

Leia também: Após conquistar o mundo, o Hulk da Amazônia perde forças

“Foram 7 meses de tratamento, mais de 50 pontos na perna e uma cicatriz pro resto da vida. A partir desse acidente comecei a correr. Foi uma mudança de vida e superação, deixei para trás vícios e me dediquei ao esporte”, relatou.

O triatleta foi sorteado para participar da Mizuno Uphill 2017. Ele é o primeiro amazonense a disputar a prova considerada a mais difícil, pois a serra tem mais 1.400 metros, as curvas são fechadas e a cada pisada o ar fica mais rarefeito. Os atletas têm muita dificuldade para completar a prova.

“O desafio foi chamado de ‘Rumo ao Topo’, uma prova duríssima onde estarei representando o Amazonas. Mostrarei que as limitações estão na cabeça das pessoas e que todos com treino e força de vontade podem alcançar o que considera impossível. Representarei o grupo Atletas Doadores, bandeira que uso para divulgar a doação de sangue entre atletas amadores”, disse ele.

O empresário está treinando e conta com apoio da assessoria do professor Mário Runners, que é especialista em provas de longa distância e responsável pela preparação de Alesson.

“Eu não imagina que um ser humano conseguiria fazer essa prova e hoje eu tô indo fazer. Um cara que ficou quase aleijado, teve a perna cortada em mais de 50 pontos, reconstituiu o tendão, e agora vai fazer a prova mais difícil do Brasil. Se eu posso, qualquer um pode. Mesmo com a minha limitação, uso a minha história para motivar outras pessoas”.

A prova é uma das mais difíceis do país – Divulgação

Prova

O evento consiste em corridas conceituais em subida (uphill), realizadas na estrada considerada a mais espetacular do mundo. Em sua quarta edição, a maratona já se consolidou como uma das provas mais difíceis e mais cobiçadas pelos corredores de alta performance do Brasil. Em 2014, o acréscimo de uma forte chuva e dos ventos que chegaram a cerca de 90 km/h tornaram o prova ainda mais emocionante e desafiadora.

Parceiro autorizado – EM TEMPO