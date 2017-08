Triângulo amoroso: homens brigam por ‘amante’ e um acaba morto

Homens brigam por outro homem e um acaba morto na rua Juruna, Cidade Nova – Reprodução

Disputa pelo amor de um homem acaba em morte na tarde desta segunda-feira (21), na rua Juruna, bairro Cidade Nova, Zona Norte Manaus. Dois homens iniciaram uma briga por conta de um terceiro rapaz e, após usar um terçado para ameaçar o outro, um deles morreu ao ser esfaqueado. De acordo com policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendem naquela área, o crime ocorreu por volta das 14h na via.

Ainda segundo a polícia, um deles estava aguardando o outro na rua com um terçado na mão. Para a sua surpresa, a vítima também estava armada, só que com uma faca de cozinha e o atingiu com várias facadas. Houve discussão e luta corporal antes dele desferir os golpes fatais.

O autor do homicídio, que ainda não teve a identidade revelada, foi preso e levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O nome da vítima fatal também não foi revelado.

Outra versão

No local do crime uma outra versão foi cogitada. Segundo populares, os dois homens eram “amigos” e trabalhavam no mesmo local. Uma fofoca no ambiente teria chegado aos ouvidos da gerente do local, onde eles eram empregados, e um deles foi demitido. O fato causou a ira da vítima, que armou a morte do colega. Ao chegar em casa, o demitido foi tirar satisfação com um terçado nas mãos e acabou sendo morto. A reportagem entrou em contato com a equipe que investiga o caso, porém, os policiais não quiseram confirmar ou comentar a história.

Bruna Chagas

EM TEMPO

