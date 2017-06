Triângulo amoroso entre PMs acaba em morte dentro de motel

Três policiais militares se envolveram em um caso amoroso, que terminou na morte de um deles. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (31), em um motel, situado em Pirabeiraba, na zona Norte da cidade de Joinville (SC).

Um dos policiais, que não teve o nome divulgado, começou a se envolver com uma colega de farda e a levou ao motel nesta noite. O marido dela, que também é PM, ficou sabendo do caso extraconjugal e foi até ao local do encontro amoroso.

Ele flagrou os dois na cama e atirou várias vezes contra o amante da mulher. Os três policiais eram da 5ª Região da PM (Norte e Planalto Norte).

Como o crime envolve policiais militares, a própria PM fará a investigação do caso. O policial que atirou pode cumprir medidas administrativas e pode até ser exonerado do cargo.

