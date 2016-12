Trezentos quilos de peixe são apreendidos na Feira da Panair

Aproximadamente 300 quilos de pescado ilegal foram apreendidos pelo Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), na manhã desta segunda-feira (26), na feira da Panair, situada na Zona Sul de Manaus.

O fato ocorreu durante uma fiscalização de rotina da equipe. No local foram encontradas uma caixa com 200 quilos de pacú e três sacolas com 100 quilos de aruanã – que se encontram no período do defeso. O pescado estava sem procedência legal, não sendo possível localizar o proprietário.

O material foi apreendido e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O pescado será doado para instituições sem fins lucrativos cadastradas no órgão.

Denúncia

Para denunciar crimes ambientais ligue para o 190 ou para a linha direta do Batalhão Ambiental 98842-1547 / 988023699.

Com informações da assessoria