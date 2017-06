Treze municípios do Amazonas vão receber recursos federais para a Saúde

Conceição Sampaio garantiu o recurso por meio de uma articulação com o MS -Divulgação

O Ministério da Saúde (MS) deve liberar, nos próximos dias, quase R$ 4 milhões adicionais a 13 municípios do Amazonas para aplicação na área da Atenção Básica de Saúde. O montante foi garantido por meio de uma articulação da deputada federal Conceição Sampaio (PP-AM) junto ao MS, após o pedido de credenciamento desses municípios que tiveram seus serviços habilitados.

Segundo Conceição Sampaio, essas habilitações de serviços em unidades de saúde representam a entrada de recursos federais, garantindo melhorias no atendimento da saúde para a população. “O Governo do Estado não irá mais arcar sozinho com os serviços. Agora receberá recursos federais para garantir e melhorar o atendimento da população que precisa da saúde pública”, afirmou.

A deputada disse ainda que conseguiu garantir praticamente todos os pedidos de credenciamento feitos pelos municípios do Amazonas que estavam no Ministério da Saúde. A portaria do MS deve ser assinada ainda esta semana, de acordo com Conceição.

“Nós vínhamos pleiteando essas habilitações há alguns meses, então é uma grande vitória. Essas solicitações são permanentes e os municípios vão passar a receber recursos federais todos os anos daqui em diante. A luta é justamente para garantir a permanência desses serviços para a população”, afirmou, lembrando que durante seu mandato já garantiu mais de R$ 60 milhões para a saúde do Amazonas, entre articulações junto aos ministérios e emendas parlamentares.

Recursos

Dos 13 municípios que foram habilitados e vão passar a receber verbas federais para o atendimento na saúde são: Anamã, que contará com R$ 159.996,00 anual para investimentos no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf); Carauari, o mesmo valor também para o Nasf; Parintins R$ 319.992,00 para Nasf; o município de Coari receberá R$ 479.988,00; Manacapuru R$ 159.996,00 também para o Nasf e mais R$ 320.339,04 para Equipe de Atenção Básica Prisional (EAPB).

A cidade do Careiro também foi habilitada para receber recursos federais de R$ 56.160,00 para Unidade Odontológica Móvel (UOM); Envira receberá R$ 234.450,00 para Equipes de Saúde Bucal (ESB); Tefé R$ 320.339,04 para EAPB; Santa Isabel do Rio Negro R$ 56.160,00 para UOM; Tabatinga R$ 159.996,00 para NASF e mais R$ 320.339,04 para EAPB e R$ 961.017,12 para Equipe de Atenção Básica Prisional de Manaus.

Habilitações

No início do ano, Conceição conseguiu credenciar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Francisca Mendes, que estava há cinco anos pleiteando sua habilitação junto ao MS. Ao tomar conhecimento desta e de outras unidades de saúde na mesma situação, a deputada recorreu ao MS, que atendeu às solicitações credenciando também a UTI Pediátrica do Hospital de Medicina Tropical, UTI da Maternidade Ana Braga, Maternidades da Alvorada e Azilda Marreiros; Hospital Adriano Jorge; Samu de Itacoatiara e Samu de Rio Preto da Eva. Foram quase R$ 2 milhões garantido para essas unidades.

Com informações da assessoria