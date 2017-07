Três praças são revitalizadas em Manaus

Somente para 2017, a Seminf tem previsão de mais 30 espaços públicos para serem entregues – Alexandre Fonseca/Seminf

Três áreas da cidade irão receber nos próximos meses novos espaços públicos. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretária Municipal de Infraestrutura (Seminf) está executando um trabalho de revitalização de praças públicas em Manaus. Bairros como Japiim, na zona Sul, Chapada, na zona Centro-Sul e uma área de convivência na Cidade Nova, zona Norte ganharão, além de reforma, uma nova estrutura para a prática de atividades física e lazer.

As primeiras ações acontecem na praça central da avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na praça do conjunto Tocantins, no bairro da Chapada, e em uma área do conjunto Renato Souza Pinto 2, na Cidade Nova. Para o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, as obras visam trazer melhorias e bem-estar aos moradores, visitantes e à comunidade em geral.

Japiim

No bairro Japiim, a praça central está recebendo restauro em 300 metros da calçada e também a substituição do meio-fio por concreto. O local, que tem uma área total de 9.000m², também irá receber a instalação de uma academia ao ar livre, além da reforma nos bancos e pintura total do espaço.

No bairro da Chapada, na rua Palmas, localizada na segunda etapa do conjunto Tocantins, uma praça também está sendo reformada com a substituição da estrutura do piso antigo por piso de concreto, instalação de bancos, paisagismo, rampa para portadores de necessidades especiais e a implantação de uma academia híbrida ao ar livre.

“A academia híbrida é uma linha de equipamentos que possibilita sua utilização, ao mesmo tempo, por pessoas com e sem deficiência. Isso é possível porque os equipamentos contam com assento rebatível, rampa de acesso e placa em braile e com fonte ampliada”, destacou Rotta.

Somente para 2017, a Seminf tem previsão de mais 30 espaços públicos para serem entregues. A recuperação desses logradouros dá à população mais opções de lazer e convivência. ​

Com informações da assessoria