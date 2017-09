Três pessoas ficam feridas em colisão entre motocicletas na Ephigênio Salles

Três pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo duas motocicletas na avenida Ephigênio Salles, na manhã desta quinta-feira (7), na Zona Centro-Sul de Manaus. Um dos motociclistas e mais o acompanhante dele ficaram gravemente feridos.

De acordo com informações da Polícia Militar, as motos colidiram em uma curva, situado após o Motel Le Baron. Com a colisão, uma das motocicletas, onde estavam as duas pessoas, foi parar fora da pista e bateu em uma cerca feita de telhas. A batida foi tão forte que o pneu dianteiro da motocicleta foi arrancado.

O condutor da outra motocicleta também ficou ferido, mas em menor gravidade. Os três foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levados para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, também na Zona Centro-Sul.

