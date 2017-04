Três montadoras Recall para mais de 530 mil usuários

Os donos de Amarok, Golf Variant, Passat, Toro, Corolla, Etios, Hilux e SW4 devem procurar as concessionárias, ou acessar os sites dos fabricantes, para agendar a troca de peças que apresentaram problemas e podem causar graves acidentes, caso o reparo não seja feito.

A Volkswagen está convocando donos dos modelos Amarok e Passat, ano/modelo 2016/2017 para a troca do airbag frontal do motorista e ainda o pré-tensionador dos cintos de segurança dianteiros dos dois modelos. A montadora também está fazendo a correção de uma falha no software da unidade de controle de iluminação da Amarok, do Passat e ainda da perua Golf Variant.

Fiat Toro

A montadora italiana identificou uma falha na programação que causa o desligamento do motor com a picape em movimento. As unidades da Toro envolvem modelos fabricados entre 2016 e 2017, equipadas com motor 2.0 diesel e o sistema de chave presencial. A fábrica informa ter detectado que o sistema de segurança que impede o desligamento do motor com o câmbio fora da posição “P” ou a velocidade acima de 8 km/h, não está habilitado.

Meio milhão na Toyota

O recall da montadora japonesa atinge 538.730 veículos fabricados entre os anos de 2010 e 2014, dos modelos Corolla, Etios, Hilux e SW4.

A manutenção envolve a substituição do deflagrador do airbag do motorista, que pode disparar pequenos fragmentos metálicos à cabine em caso de colisão. A falha pode causar danos materiais e lesões físicas graves ou até mesmo fatais nos ocupantes do veículo.