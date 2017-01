Três linhas de ônibus da zona Norte pararam as atividades

Passageiros atendidos pelas linhas 422, 042 e 418, que fazem rota por bairros da zona Norte, passaram cerca de 1 hora sem ônibus, no início da manhã desta terça-feira (3). Motoristas e cobradores suspenderam as atividades após a chegada de um representante do Sindicato dos Rodoviários.

A paralisação foi no ponto final das linhas, que fica no conjunto Américo Medeiros, na Cidade Nova, zona Norte.

“Eu e muitos passageiros íamos pro trabalho mas na hora chegou um pessoal do sindicato desses motoristas e mandou que ninguém saísse para trabalhar. Aí só avisei meu patrão e fiquei em casa. Isso é um absurdo”, reclamou o vendedor Waldenison Mendes.

Segundo a assessoria de imprensa da empresa Rondônia, que opera essas linhas, a paralisação foi irregular e arbitrária causada pelo Sindicato dos Rodoviários. Assessoria informou que o sindicalista, conhecido como “Mossoró”, foi ao local e deu a ordem para os motoristas e cobradores não circularem. Ele teria alegado que a empresa não teria pago as férias de trabalhadores, mas a empresa negou a informação.

O serviço foi normalizado por volta de 9h da manhã e a empresa disse que o setor jurídico vai entrar na Justiça para punir os responsáveis pela paralisação.

A quantidade de passageiros afetados não foi informado.

