Três jovens são apreendidos com drogas, arma e munição em Prosamim na Zona Sul

Três adolescentes foram apreendidos, neste sábado (13), por envolvimento com o tráfico de drogas na Zona Sul de Manaus. Eles foram interceptados por policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após denúncia anônima. Na ocasião, foram apreendidas mais de 100 trouxinhas de entorpecentes.

De acordo com a equipe policial, os PMs foram informados que no Prosamim Mestre Chico 2, localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, dois jovens estariam comercializando drogas. “Intensificamos as ações de patrulhamento na região e conseguimos identificar e localizar os infratores em via pública. Durante abordagem encontramos um revólver calibre 38, com seis munições intactas e uma porão de cocaína”, informou um PM.

Ainda segundo informações da equipe, os dois adolescentes revelaram que uma terceira pessoal também comercializava entorpecentes na região. “Fomos até o suspeito e apreendemos uma quantidade razoável de entorpecentes, entre maconha, pasta base de cocaína e oxi”, relatou o policial, concluindo que também foram apreendidos três relógios, um celular e cerca de R$ 75.

O caso foi apresentado na sede do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região. Os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde os procedimentos serão adotados.

Isac Sharlon

EM TEMPO