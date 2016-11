Três jornais brasileiros deram destaque à vitória de Trump nos EUA nesta quarta; Em Tempo foi o único do Norte

No dia em que foi lançado o novo projeto gráfico, com foco na sustentabilidade, o jornal AMAZONAS EM TEMPO faz um resgate do jornalismo do passado e traz na capa, nesta quarta-feira (9), a vitória nas urnas do magnata Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. Com uma “edição arriscada”, segundo o próprio diretor de redação, Mario Adolfo, a equipe de profissionais acompanhou o resultado até às 3h40 e iniciou a impressão dos jornais às 4h. Uma hora depois, os amazonenses de todo o estado puderam conferir, com exclusividade, o resultado da mais acirrada eleição da história americana.

O AMAZONAS EM TEMPO foi o único jornal da região Norte a estampar na manchete a vitória de Trump. No Brasil, apenas outros dois impressos publicaram o resultado, são eles: o Correio Braziliense, de Brasília, e o jornal O Povo, de Fortaleza.

Normalmente a elaboração das notícias, as edições dos textos e a diagramação são fechadas até às 22h do dia anterior e depois seguem para o setor gráfico, onde os jornais são impressos. A comercialização tem início ainda na madrugada. Nesta quarta-feira, a equipe do jornal – que integra o Grupo Raman Neves de Comunicação (GRNC) – trabalhou em um plantão diferenciado para levar o melhor da informação aos seus leitores. De acordo com o diretor de redação do jornal, a edição deste dia 9 de novembro resgata o verdadeiro jornalismo – que tem sido esquecido pela maioria das publicações, principalmente, após a chegada da internet.

“Com a chegada das redes, o jornalismo se tornou algo muito imediato e o jornal impresso acabou perdendo a ambição de conquista nesse espaço. A confirmação que o Donald Trump era eleito presidente dos Estados Unidos só saiu às 3h40 (horário Manaus) e às 5h o EM TEMPO já estava nas bancas. Nós persistimos para dar o resultado final porque sabemos do impacto da vitória de Trump para o resto do mundo”, relatou Mário Adolfo que também disse que, atualmente, os jornais locais não valorizam as notícias internacionais e que a vitória do magnata foi algo que surpreendeu a maioria das pessoas. “O nosso jornal não podia deixar de trazer na manchete esse resultado importante. E quando a gente dá um furo desse, a gente resgata o jornalismo das décadas passadas”, completou.

Mario Adolfo citou ainda três características que o profissional do jornalismo deve seguir para fazer as notícias que o público quer ver no jornal. “O jornalismo se faz com responsabilidade, sacerdócio e paixão e o Amazonas Em Tempo traz isso nas suas páginas. Nós poderíamos ter ido para casa e não ter dado o resultado com a maioria das redações dos jornais do país decidiu fazer. Mas nós temos um compromisso como nosso leitor”, destacou.

Além do diretor de redação, o furo jornalístico contou com a participação da editora Isabella Siqueira, do editor-chefe de fotografia, Ricardo Oliveira, do chefe de diagramação Mário Henrique e do revisor João Alves.

Na edição desta quinta-feira (10), o jornal AMAZONAS EM TEMPO traz mais informações exclusivas, além de falar sobre a movimentação após o resultado das eleições nos Estados Unidos, no mundo e, principalmente, o Brasil. O primeiro pronunciamento de Hillary Clinton após a derrota, o discurso de Barack Obama para Donald Trump, a formação do novo governo e um editorial sobre os impactos da decisão histórica e novo discurso americano da maioria silenciosa.

Bruna Souza

Jornal EM TEMPO