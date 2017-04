Três homens são presos com fuzil e revólveres na Zona Sul

Márcio Bastos Carioca, 30, Ray dos Santos Martins, 19, e Wanderley Ribeiro da Cunha, 19, foram presos, por volta das 23h de quinta-feira (6), com um fuzil calibre 556, dois revólveres calibre 32 e 38 milímetros. A prisão ocorreu na rua Lourenço da Silva, bairro Educandos, Zona Sul. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos estavam usando o armamento para fazer a proteção dos locais onde guardavam as drogas assim como o transporte de entorpecentes.

Segundo policiais militares da Força Tática, que faziam patrulhamento no local, quando avistaram um veículo, modelo Vectra Prata e placa JXW 8777, trafegando em atitude suspeita. No momento em que o supostos avistaram a viatura, fizeram uma manobra e tentaram fugir.

Durante a perseguição, um dos suspeitos efetuou disparos contra os policiais – que revidaram e conseguiram capturar os criminosos.

Ainda segundo os policiais militares, no interior do veículo foi encontrado o fuzil com 19 munições. Ao serem questionados sobre a origem da arma, os suspeitos se mantiveram calados.

Conforme a Polícia Civil, Márcio tem uma passagem por roubo e responde em liberdade. Os suspeitos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Eles foram encaminhados à audiência de custódia.

Ana Sena

EM TEMPO