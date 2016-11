Três homens são mortos na Zona Norte em menos de 24 horas

Três homens foram assassinados entre a noite desta sexta-feira (25) e madrugada deste sábado (26) em bairros da Zona Norte de Manaus. Todos os homicídios serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Uma das vítimas foi o pintor Edilson Carneiro de Lima, 59, morto com três facadas, na rua 44 do conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo. De acordo com a Polícia Militar (PM), Edilson foi vítima de um possível latrocínio (roubo seguido de morte), uma vez que foi abordado por um homem, armado com uma faca, que tentou roubar o celular do pintor. Edilson teria reagido e foi esfaqueado no pescoço. A vítima chegou a ser socorrida e levado ao pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste, mas já chegou morto na unidade hospitalar.

Os outros homicídios registrados foram o autônomo Kevin Caio de Souza Barbosa, 19, executado a tiros, por volta das 20h na rua La Coruna, bairro Nova Cidade, e o foragido da justiça, Adriano Melo de Souza, 23, assassinado com quatro tiros, em frente à residência dele, na rua Madre Tereza, conjunto Carlos Braga, bairro Monte das Oliveiras, por volta das 2h de hoje.

Kevin foi alvejado por tiros disparados por dois homens não identificados que estavam em uma motocicleta. Segundo a Polícia Civil, Kevin trafegava em via pública, quando a dupla o abordou e efetuou cinco disparos contra ele. Três tiros atingiram o peito de Kevin que acabou morrendo no local. Em seguida, dupla de atiradores fugiu sem ser identificada. Ainda segundo a polícia, o autônomo era envolvido com o tráfico de drogas e isso pode ter motivado o crime.

Foragido

Conforme as investigações da DEHS, Adriano estava dentro da casa dele, quando recebeu uma ligação dos suspeitos ordenando que ele saísse da residência. Ao sair, os criminosos – que estavam em um veículo modelo S10 de cor prata – se aproximaram e efetuaram os disparos.

O foragido foi morto com quatro tiros, sendo três nas costas e um na barriga. À polícia, a mãe de Adriano afirmou que ele estava foragido há alguns meses do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) onde cumpria pena no regime semiaberto por roubo. O foragido saiu do presídio e não retornou mais. Para os familiares, o assassinato tem ligação com o fato de Adriano ter sido presidiário e usuário de drogas.

Ana Sena

Jornal AGORA