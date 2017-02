Três homens são executados e podem ser detentos que fugiram da Vidal

Os corpos de três homens, ainda não identificados, foram encontrados com várias marcas de tiro em uma área de mata fechada no ramal das Piçarras, no bairro Tarumã Açu, neste domingo (26).

A 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi avisada por volta das 6h. A Polícia Civil não descarta que os corpos possam ser de foragidos da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa (CPRVP).

De acordo com informações do delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Juan Valério, todos foram mortos a tiros, com sinais de execução. A afirmação se deu por conta dos locais onde os tiros atingiram as vítimas. A contagem inicial da perícia aponta que foram disparos pelo menos seis tiros, sendo que dois em cada vítima.

“As equipes da Delegacia de Homicídios estão em campo, tanto na área dos ramais, como nas vizinhanças, para verificar a situação de disparos. O que tudo indica, como popularmente chamamos, aqui foi apenas um lugar de ‘desova’. O homicídio possivelmente foi em outro local. Há características de execução, em função dos tiros localizados no pescoço e cabeça. Além disso, vamos verificar as tatuagens no nosso banco de dados e se há relação com o crime organizado ou tráfico”, relatou.

Todas as vítimas também tinham tatuagens nos braços, inclusive, com nomes de pessoas. Em um corpo tem o nome ‘Breno’ no braço direito. No segundo corpo é possível identificar o nome Douglas. O último tem o nome ‘Edgar’ e uma tatuagem do Flamengo na perna direita. As tatuagens conferem com os nomes de três detentos que fugiram da Vidal Pessoa nesta madrugada.

A DEHS já iniciou as investigações do caso. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Joandres Xavier

EM TEMPO