Três homens foram presos e dois adolescentes apreendidos durante assaltos a coletivos em Manaus

Pelo menos três assaltos a coletivos do transporte público foram registrados durante a noite desta terça-feira (20) e madrugada desta quarta (21), nas zonas Sul e Leste de Manaus. Durante as ocorrências, três homens foram presos, dois menores aprendidos e um cobrador e um dos assaltantes ficaram feridos.

No bairro São José, na avenida Cosme Ferreira, um adolescente de 17 anos foi aprendido, ao tentar assaltar o coletivo da linha 619. Conforme informações da polícia, o garoto estava na companhia de mais dois suspeitos. Eles entraram no ônibus e, em seguida, anunciaram o assalto, porém o trio foi surpreendidos pelos policiais militares da Força Tática.

No momento da ação, o adolescente que estava armado com um simulacro apontou a arma na direção dos policiais. Um dos militares reagiu e disparou um tiro que atingiu a pena do menor. Os outros suspeitos fugiram sem serem identificados.

O adolescente foi levado o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) da Zona Sul, onde recebeu atendimento médico. Após receber alta, foi conduzido para a Delegacia Especializada em Atos Infracionais (Deaai), na Zona Centro-Oeste da cidade.

Por volta das 20h30, Francisco Bruno Souza do Nascimento, 23, foi preso e um adolescente de 16 anos aprendido, durante assalto no ônibus da linha 323. O fato ocorreu entre as avenidas Carvalho Leal e Codajás, bairro Cachoeirinha, na Zona Sul.

O assalto foi informado por populares aos policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foram ao local. Assim que os suspeitos avistaram a viatura, um deles jogou uma arma caseira pela janela do ônibus e, em seguida, tentaram fugir. Os policiais conseguiram deter os suspeitos. Francisco foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o adolescente levado para a Deaai.

Outro assalto foi registrado por volta da meia-noite desta quarta-feira (21), na rua Professor Péricles Moraes, no bairro Zumbi. Na ocasião, Paulo Cardoso do Nascimento Junior, 19, entrou no ônibus da linha 082 e anunciou um assalto. O suspeito estava armado com uma faca e foi na direção do cobrador, exigindo a entrega de toda a renda do coletivo, mas devido à resistência da parte do cobrador o assaltante desferiu uma facada na vítima.

Diante do fato, os passageiros do coletivo reagiram e começaram a agredir o suspeito até a chegada da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O cobrador identificado como José Lúcio da Silva Santos, 44, foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o HPS João Lúcio. Paulo foi levado para ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Por equipe EM TEMPO online