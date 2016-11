Três homens e uma adolescente são presos por tráfico de drogas no Nova Cidade

Arlys Rodrigues Zorrilla, 23, Bruno Luiz Pereira Cardoso, 24, e Robson Neves Bindá, 30, foram presos em flagrante nesta quarta-feira (23) por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Uma adolescente de 17 anos, que estava com o trio, também foi apreendida durante a ação.

Segundo o delegado titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Demetrius Queiroz, foram apreendidos com os infratores cerca de 500 gramas de maconha do tipo skunk, uma balança de precisão, um dichavador, apetrechos utilizados para o embalo dos entorpecentes e dois aparelhos celulares. Demetrius comandou a equipe de investigação que recebeu denúncias, por meio do número 181, de que havia uma casa localizada na avenida Nepal, no Nova Cidade, que estaria servindo como ponto de venda de drogas.

“Nos deslocamos ao local indicado e conseguimos efetuar o flagrante. Os quatro infratores estavam no imóvel, onde Bruno e a adolescente moravam”, explicou o titular.

Arlys, Bruno e Robson foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O trio será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). A adolescente irá responder por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em seguida será levada para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde serão realizados os procedimentos cabíveis.

