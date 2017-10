Três ficam feridos após embarcação pegar fogo em Anori

Três barcos pegaram fogo no município de Anori, que fica localizado a 191 km em linha reta de Manaus, no inicio da noite desta sexta-feira (13). De acordo com informações de um morador, uma embarcação estava abastecendo um caminhão-tanque quando uma faísca teria causado a primeira explosão, que atingiu mais três barcos. Ainda segundo a fonte, três vítimas estariam feridas e foram encaminhadas ao Hospital Darlinda Ribeiro. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Leia também: Embarcação naufraga no Rio Solimões e professor desaparece

Sem bombeiros

Anori é um dos 55 municípios que não tem base do Corpo de Bombeiros e, nesses casos, precisa que uma equipe de uma cidade mais próxima se desloque para atender a ocorrência, nesse caso, Manacapuru, que está distante 122 km em linha reta da cidade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM), Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Parintins, Rio Preto da Eva, Tabatinga e Tefé, são as únicas cidades onde existem bases dos Bombeiros.

Conforme os Bombeiros, existe um estudo em andamento para que em 10 anos, mais municípios sejam beneficiados com uma base, um deles é Humaitá, tendo em vista o alto volume de queimadas registradas perto da localidade.

Raphael Tavares

EM TEMPO

Leia mais:

Cantora amazonense estreia show de Jazz em um dos lugares mais cobiçados de São Paulo

Voluntários faltam e crianças do Hospital Joãozinho ficam sem presentes

Consultas para vendas a prazo crescem 3% na semana do Dia das Crianças