Três ficam feridos após carro capotar e cair na mata, em frente ao terminal 2 do aeroporto, Zona Oeste

Um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio deixou três pessoas feridas no início da manhã desta segunda-feira (10). O fato ocorreu por volta das 5h40, em frente ao Terminal de Cargas (Teca) do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, Zona Oeste.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o veículo modelo Cruze, de placa OAA-3472, capotou e desceu um barranco em região de mata. No momento do acidente, três pessoas estavam dentro do veículo e tiveram que ser resgatadas com o auxílio de uma equipe do CBMAM.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estiveram no local e o veículo precisou ser removido com o auxílio de um caminhão guincho.

Uma equipe de médicos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e transferiu todas as vítimas para uma unidade hospitalar, mas ainda não há informações sobre o quadro de saúde dos envolvidos.

