Três crianças são encontradas em estado de abandono; mãe teria saído para bar há 3 dias

Três meninos, com idades entre 3 e 7 anos, foram encontrados trancados na residência onde moram, na rua 11, bairro São José 2, Zona Leste, na última quarta-feira (1). Segundo o Conselho Tutelar, a mãe das crianças, que está desaparecida e não teve o nome divulgado, abandonou os filhos há três dias para ir consumir bebidas alcoólicas em bares e, desde então, os meninos estavam na casa sem comida e água.

De acordo com o conselheiro tutelar, Júnior Resgate, após uma denúncia feita por vizinhos, informando que todos os finais de semana a mãe dos meninos os deixava sozinhos para ir a festas e bares, os conselheiros foram até o local e constataram o abandono das crianças.

“A casa estava toda trancada e os meninos precisaram sair pelo buraco do ar-condicionado para poderem vir com a gente. Lá é uma casa muito humilde. As crianças disseram que estavam com muita fome e que não queriam mais ficar na residência, pois tinham sido abandonados pela mãe”, relatou Júnior.

Ainda segundo o conselheiro, o abandono das crianças acontece constantemente e que os três meninos dependem da boa vontade da vizinhança para terem acesso à quaisquer refeições durante o dia. “Os vizinhos é que servem comida para os meninos, caso contrários eles passam fome todas as vezes. As crianças estão desnutridas. Aparentam todo aspecto de abandono e a mãe não apareceu para procurar pelos garotos e prestar depoimento”, completou.

As crianças foram levadas para a casa da avó e o caso foi encaminhado para Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde será realizada uma audiência na semana que vem.

Ana Sena

EM TEMPO