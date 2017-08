Três corpos empilhados são encontrados na Cidade Universitária em Iranduba

Perícia e IML presentes no local da ocorrência -foto: Daniel Landazuri

Três corpos foram encontrados empilhados na madrugada desta sexta-feira (4), em uma área de mata, próximo ao canteiro de obras da Cidade Universitária da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), na rodovia AM 070, a estrada Manoel Urbano, município de Iranduba.

Vestidos com roupas e calçados esportivos, os homens deveriam estar em uma partida de futebol, antes de serem mortos. Segundo a perícia, todas as vítimas foram atingidas com tiros de pistolas na cabeça e abdômen. Cápsulas de ponto 40 e calibre 380 foram encontradas no local.

“Todas as vítimas apresentavam tatuagens. Um dos homens tinha os nomes Francisco, Eduardo, Raimunda e Erick tatuados no corpo. Uma outra vítima tinha uma tatuagem com o nome Michele”, disse o perito Wellington Moreira.

IML remove corpos para Manaus -Foto: Daniel Landazuri

De acordo com a Policia Militar do município, por volta das 3h da madrugada, vigilantes que fazem a segurança do canteiro de obras da universidade ouviram disparos e acionaram a equipe policial.

“Os seguranças só informaram que viram uma clarão de lanterna na área de mata, além de vários disparos. Nossas equipes estiveram no local ainda nas primeiras horas da ocorrência, mas não foi encontrado nenhum suspeito”, informou o sargento Joaquim Oliveira.

Por volta das 10h30, os corpos foram removidos pelo IML para Manaus. A Delegacia de Iranduba deve investigar o caso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

