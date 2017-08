Três corpos de homens estrangulados são encontrados no Ramal do Berê, em Manaus

Corpos foram estrangulados -Foto: Divulgação

Três homens, com aparência entre 40 a 55 anos, foram encontrados mortos, com sinais de estrangulamento, na manhã desta sexta-feira (11), no ramal do Berê, bairro João Paulo, na Zona Leste de Manaus. Apenas um dos corpos foi identificado, como sendo do colombiano Jhon Lopes Naranjo, de 43 anos. A Polícia suspeita que os outros homens também sejam colombianos.

Os corpos, jogados na beira da estrada, não contavam com perfurações de arma de fogo. Eles foram encontrados por volta das 8h, por um morador do ramal, que acionou a Polícia Militar.

Leia mais: Dois corpos são encontrados no ramal do brasileirinho em Manaus

Os peritos do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) confirmaram que os homens foram estrangulados. A Polícia acredita que eles foram deixados no local durante à noite dessa quinta-feira (10).

Os corpos foram removidos para Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Área de desova:

A área onde os corpos foram encontrados, é conhecida por ser usada como local de “desova”, por crimes relacionados ao tráfico de drogas. No mês passado, outros dois corpos foram encontrados no ‘Ramal do Brasileirinho”, que se localiza nas proximidades. Com sinais de violência, as vítimas foram encontradas no mesmo dia, porém em horários diferentes. A Polícia informou, na ocasião, que possivelmente as vítimas teriam sido mortas em outro local e jogadas no ramal horas depois do crime.

Mara Magalhães

EM TEMPO

Leia também:

Após festa de aniversário, homem é morto à facadas no ramal do Brasileirinho

Caseiro é preso por estuprar menina de 6 anos no ramal do Brasileirinho

Dois jovens desaparecem após caiaque virar em chácara no ramal do Brasileirinho