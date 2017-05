Três acidentes causam lentidão nas proximidades da bola do Coroado

Três acidentes com vítimas foram registrados nas proximidades da bola do Coroado, Zona Leste de Manaus, na tarde desta terça-feira (9), e causaram lentidão em duas das principais vias da cidade.

Na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, foram dois acidentes, entre às 15h e 16h, ambos no sentido Centro-bairro. Em um dos casos, um veículo modelo S10 colidiu com uma motocicleta, de características não reveladas, nas proximidades da entrada da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A vítima, um rapaz de 21 anos precisou ser removido para o Hospital João Lúcio.

O outro acidente ocorreu próximo à Associação dos Servidores da Universidade do Amazonas (Assua), entre quatro carros e uma moto, deixou um rapaz de 22 anos ferido, que foi conduzido ao Serviço de Pronto Atendimento do Coroado.

O mais grave foi registrado na avenida André Araújo, por volta das 14h. Um carro, modelo Frontier, bateu em uma motocicleta. O caso ocorreu próximo ao Aslan Idiomas, sentido bairro-Centro.

O acidente deixou duas vítimas gravemente feridas que precisou ser removida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital mais próximo.

Os agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) já liberaram as vias e trabalham para manter o fluxo de veículos na área.

Laize Minelli

EM TEMPO