Treinadores reclamam da arbitragem no Amazonense de base

Além da preocupação das oitos equipes que disputam o Campeonato Amazonense sub-16 e sub-18 pelo título máximo da competição, tem a questão ainda de quem comanda as regras de jogo dentro de campo. De acordo com alguns treinadores das equipes participantes, a arbitragem deixa muito a desejar em suas atuações, seja no apito ou na marcação de lances com o uso da bandeira.

A arbitragem é responsável pela aplicação das 17 regras de jogos. Depois de sair vencendo por 2 a 0 na abertura do segundo turno do Campeonato Amazonense sub-16, no final de semana, o treinador do Manaus, Rivaldo Silva, ficou irritado e revoltado com a marcação do árbitro venezuelano, Freddy Rafael Lopez Fernandez, que marcou um pênalti no final da partida, resultando no empate do Flamengo Manaus.

“Quero salientar e pedir a FAF e TJD que puna os árbitros porque eles só punem nós (treinadores). O árbitro errou ao marcar um pênalti que não houve. Alguém deveria estar aqui para observar. A federação tem de ver isso e o tribunal também, pois é isso que nós pedimos: Justiça. Não existe o pênalti que o Freddy marcou”, desabafou.

Atenção

Tendo sofrido a maior goleada do Amazonense sub-18 por 7 a 0 para o Manaus, o comandante do Flamengo Manaus, Heleno Rocha, fez uma observação e pediu que a arbitragem trabalhe em sintonia com todos.

“Acho que falta um pouco de atenção e coordenação da arbitragem entre a mesa e as bandeiras. Tenho certeza que eles estão aqui para fazer o melhor deles, mas existem alguns árbitros que precisam tomar mais cuidado na hora de fazer a marcação, porque isso acaba decidindo o jogo. Todos fazem parte de um conjunto de trabalho, pois assim se consegue melhorar a arbitragem”, observou.

Critério

Trabalhando desde 2014 nas categorias básicas do Sul América, Marcelo Galvão, que atualmente trabalha como auxiliar do sub-18, junto com treinador Darlan Borges, disse que a arbitragem precisa melhorar um pouco. Ele até citou uma situação que aconteceu em um dos jogos da temporada.

“No jogo com Nacional, no 1º turno, nós fizemos o quarto gol e todos foram comemorar no banco. Os jogadores do Nacional bateram o centro e, na sequencia, marcaram o terceiro gol. Em outro caso, o mesmo árbitro da partida, entre Rio Negro x Sul América, Antônio Carlos Frutuoso, avisou o time do Rio Negro para se posicionar e não deixou nós batermos rápido, ou seja, o que seria a favor do Sulão, ele não deixou. Nesse caso há dois pesos e duas medidas”, disse.

Não podem reclamar

O presidente da Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol (Ceaf), Vladimir Bastos, disse que os treinadores são os culpados porque não têm a preocupação de aprender as regras de jogos. Ele disse que não há orientação para os jogadores na beira do campo.

“Eles têm que cuidar dos times deles e depois da arbitragem. Os responsáveis pelas equipes têm que estudar regras de futebol. Só pode falar quem conhece as regras. Por que quando é falta a favor, tá tudo bem, mas contra o cara (arbitragem) é burro. O time perde, o culpado é o árbitro. Se o jogador dá ponta pé, os caras não orientam e são poucos treinadores que fazem isso. O vice-presidente da Comissão de Árbitros da CBF, Alicio Pena Júnior, veio ano passado para falar sobre as novas regras e não apareceu ninguém, nenhum treinador ou dirigente”, disse.

De acordo com o presidente da Associação dos Árbitros Profissionais do Estado do Amazonas (Asaf), Weden Cardoso, os treinadores não têm nenhuma razão para reclamarem, pois ninguém lembra, nesse momento, as taxas atrasadas de outras competições. Mesmo assim, a arbitragem de forma profissional trabalha nas categorias básicas.

“A pessoa quer o melhor serviço, mas quer pagar o preço de banana. Essa insatisfação pouco será levada em conta. Os árbitros vão lá executar o trabalho, mas estão sendo muito mal pagos. Eles que façam um documento reclamando para federação, mas não podem colocar todo mundo em uma panela e dizer que a arbitragem é ruim. Isso aí é irresponsabilidade sem tamanho, fazer uso de valor de uma classe inteira por um ou dois jogos”, finalizou.

Paulo Rogério

EM TEMPO

