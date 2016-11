Treinador do Corinthians tem dúvida para definir o goleiro

Walter ou Cássio? A dúvida paira sobre a cabeça do técnico Oswaldo de Oliveira, que ainda não definiu quem será o goleiro do ‘Timão’ para os quatro últimos jogos do time no Brasileiro, sendo o próximo contra o Figueirense, na próxima quarta-feira (16).

‘São dois grandes goleiros. Os dois estão sendo observados. Quem eu julgar quem está em melhores condições vai para o próximo jogo. Não tenho essa preocupação em determinar o titular, o cara que jogar vai procurar mostrar o melhor que ele tem”, explicou o comandante.

Na sexta-feira (11), Walter voltou a treinar junto com o elenco após se recuperar de lesão na coxa direita. Ele, porém, trabalhou junto com os reservas, já que Cássio foi mantido entre os titulares.

Quando Oswaldo chegou ao Corinthians, ele havia decidido colocar Walter como titular, mas o goleiro sofreu uma lesão no jogo contra a Chapecoense e Cássio assumiu a posição ainda no meio da partida. Depois, ele atuou no jogo seguinte, a recente goleada para o São Paulo.

Folhapress