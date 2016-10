Trecho de obra na Praça da Matriz será entregue neste mês; via com paralelepípedo é liberada

Um dos trechos que compõe a obra de revitalização da Praça da Matriz, no Centro de Manaus, será entregue até o fim deste mês. A nova via com paralelepípedos será liberada para o trânsito leve de veículos, dando maior fluidez ao tráfego da área e beneficiando comerciantes e frequentadores do centro histórico.

O trecho de paralelepípedo possui aproximadamente 250 metros de extensão e segue da área que está com tapumes até o obelisco. Para a liberação da via, o tapume da área será recuado, deixando somente os trabalhadores das obras de requalificação dentro da praça. O trecho ganhou ainda lombofaixa, como previsto no projeto.

Originalmente prevista no ‘PAC Cidades Históricas’, a praça sofreu atrasos devido à falta de repasse de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. Para solucionar o problema, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), conseguiu autorizar o aporte de R$ 5.312.106,70 junto ao Fundo de Desenvolvimento Urbano (FMDU) e assim dar continuidade à obra.

“Com o dinheiro em caixa, a obra ganhou velocidade. Estamos trabalhando agora para liberar a nova via, com os paralelepípedos assentados. Também estamos fazendo o canteiro central, que terá como destaque o nosso relógio municipal. Vamos dar fluidez ao trânsito e liberar mais a área, com o Centro ganhando uma nova cara naquele trecho. Vale ressaltar que o canteiro será especial, com desenho de pedras portuguesas e iluminação cênica, quando estiver concluído”, destacou o coordenador do PAC, Antônio Nelson.

Recurso

O dinheiro do fundo foi necessário em virtude de a prefeitura ter trabalhado há mais de um ano com menos de 10% dos valores prometidos pelo governo federal, o que também se estendeu para outras obras do PAC Cidades Históricas em Manaus, como os projetos das praças Adalberto Vale e Tenreiro Aranha. A Tenreiro Aranha tem previsão inicial de entrega para o final deste mês.

A revitalização da Praça da Matriz é realizada pela prefeitura, com projeto do Implurb, e aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Com a obra concluída, a cidade ganhará um bonito e arborizado ‘Largo da Matriz’, onde serão destaques, além do próprio espaço, o relógio municipal e o obelisco, com a abertura de novos passeios públicos, visando retomar a visibilidade dos monumentos ali fincados.

