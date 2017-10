Trecho da Torquato Tapajós é interditado após rompimento de tubulação

O trânsito da Avenida Torquato Tapajós sofreu alteração a partir da meia-noite deste sábado (14), após interdição de uma das faixas do sentido Centro/bairro devido ao rompimento de uma tubulação de água na via. Uma equipe do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) está no local para orientar os motoristas que trafegam pela avenida.

A equipe da Manaus Ambiental realiza reparos na via desde às 23h desta sexta-feira (13). De acordo com a equipe de plantão da concessionária, o serviço deve terminar na tarde deste sábado.

Raphael Tavares

EM TEMPO

