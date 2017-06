Trecho da Eduardo Ribeiro será interditado para missa de Corpus Christi  

Avenida terá trecho interditado para procissão – Foto: Divulgação

A avenida Eduardo Ribeiro será interditada no trecho entre a avenida Sete de Setembro e a rua Saldanha Marinho, a partir das 20h desta quarta-feira, 14/6, para a realização da missa de Corpus Christi. Além da celebração, será realizada também uma procissão, na quinta-feira,15/6, que contará com interdições temporárias em outras vias do centro da cidade.



O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) vai monitorar a movimentação dos fiéis com o efetivo de 30 agentes de trânsito posicionados em postos fixos, em viaturas e motos. Os agentes do Manaustrans acompanharão o trajeto da procissão para dar segurança aos pedestres e orientar condutores a desviar do público.

A procissão sai da Igreja da Matriz às 16h30, segue pela Sete de Setembro e entra na avenida Joaquim Nabuco. Depois, acessa a rua 10 de Julho (contra fluxo) até chegar na avenida Eduardo Ribeiro e desce em direção ao palco armado na esquina com a Sete. No local, será realizada a missa que começará às 18h. O trecho da avenida Eduardo Ribeiro ficará interditado até o final da celebração.

De acordo com a assessoria, haverá necessidade de interromper o fluxo de veículos antes da procissão. As interdições ocorrem somente durante a passagem do público, deixando o trânsito liberado em seguida.

