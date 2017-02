Trecho da avenida Margarita será interditado nesta quarta-feira

Uma faixa da avenida Margarita (sentido centro/bairro), trecho entre a rua Havana e a avenida Principal 3, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, será interditada nesta quarta-feira (22), a partir das 9h da manhã , para obras do Governo do Estado.

Com a interdição, será realizado um contra fluxo no sentido avenida Torquato Tapajós. A obra na avenida Margarita vai bloquear a entrada para a rua Principal 3 que ficará somente com acesso local.

As alterações do trânsito serão monitoradas por agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans).

A interdição deverá se estender por, aproximadamente, seis meses. A área da obra, as interdições e desvios estão sinalizados para orientação de condutores e pedestres.

