Trecho da avenida das Flores é liberado e tráfego de veículos na Timbiras é liberado

O tráfego de veículos na avenida Timbiras, na Zona Norte de Manaus, foi liberado nesta quarta-feira (23), com a inauguração de mais um trecho das obras da avenida das Flores. Esta é a segunda trincheira inaugurada pelo governo e faz a ligação com a avenida Noel Nutels, nas proximidades do Parque Sumaúma. Os agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) acompanharam a abertura do tráfego e devem monitorar o trânsito da região para orientação aos condutores.

Em baixo do trecho inaugurado, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) constrói as cortinas laterais da passagem de nível e se prepara para a segunda camada de concretagem. Cerca de 300 operários estão trabalhando para dar celeridade à obra. Essa construção faz parte do trecho 2, que terá 1,2 quilômetros de extensão. A outra trincheira será construída na Noel Nutels, sob o terminal de ônibus da Cidade Nova 1, conhecido como T3. Quando estiverem prontas, as duas trincheiras darão lugar às passagens subterrâneas sob a Timbiras e sob o T3.

A Seinfra está em andamento com a construção da Avenida das Flores, com várias frentes de trabalho em toda capital. “Após essa inauguração, a gente com certeza vai ter uma melhoria na trafegabilidade e a obra em si, de todo o complexo, quero crer que até o final de outubro de 2017 a gente está fazendo a entrega. Os impedimentos que tinham referentes a desapropriações estão quase todos resolvidos”, disse o diretor do Departamento de Obras Especiais da Seinfra, Roberto Palmeira.

Segundo dados da Seinfra, a Avenida já possui dois trechos em pleno funcionamento, a conhecida avenida das Torres com 6,2 quilômetros, considerado o trecho 1 e que recebeu a denominação de avenida Governador José Lindoso; e 6,5 quilômetros do trecho 4 da avenida das Flores. Em junho de 2016, foram liberados os primeiros 6,5 quilômetros do trecho 4 da avenida das Flores, localizado entre a Rua 7 de Maio, Zona Norte, até a rodovia AM-010 (Manaus – Itacoatiara).

Esse trecho beneficia diretamente os moradores do bairro da Cidade Nova, loteamento Nova Cidade, bairro Santa Etelvina, loteamento João Paulo, conjunto Viver Melhor e conjuntos Cidadão 5, 7I e 12. “A entrega dos seis primeiros quilômetros do trecho 4 da Avenida das Flores proporciona o surgimento de mais uma via expressa na malha viária de Manaus, distribuindo melhor o tráfego e aumentando as opções de trânsito para os motoristas”, avalia o engenheiro Jerocílio Simões, responsável pelo Departamento de Obras da Capital.

