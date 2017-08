Trecho da avenida 7 de Maio será interditado para realização de obras

A interdição começa a partir das 9h amanhã – Reprodução/Google

A avenida 7 de Maio, no bairro de Santa Etelvina, zona Norte, começa a receber as obras de construção das alças de encaixe, na confluência com a avenida das Flores, a partir desta sexta-feira (3), às 9h. Para a execução desse trabalho, será interditado o trecho da 7 de Maio entre a avenida das Flores e a rua 243, sentido avenida Timbiras/AM-010.

A obra é realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e vai durar, aproximadamente, uma semana para que ocorram os serviços de terraplanagem e pavimentação asfáltica.

Veja como vai ficar o tráfego

Durante esse período, o tráfego fica assim: o condutor que vem no sentido Centro/bairro deve acessar a avenida 7 de Maio / rua Coletora Norte-Sul / rua 25 / avenida das Flores, retorna para a rua 25, acessa a rua 243 para retomar a rua 7 de Maio.

No sentido bairro/Centro, o itinerário deve ser feito pela Avenida 7 de Maio, rua 243, rua das Flores e novamente, 7 de Maio.

A área da obra e os desvios estão sinalizados. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) estarão no local para monitorar o tráfego e orientar os condutores.

A Seinfra informa que a segunda etapa da obra nesse trecho, com a interdição da pista no lado contrário, está prevista para iniciar na próxima sexta-feira, dia 11.

