TRE recebe pedidos de impugnação; veja os candidatos que correm risco

Eduardo Braga registrou três pedidos de impugnação contra seus adversários | Antônio Cruz/Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) vai julgar a partir da próxima semana, as cinco Ações de Impugnação de Registro de Candidatura (Airc) solicitadas à Justiça Eleitoral contra quatro coligações que disputam o pleito suplementar: Amazonino Mendes (PDT) e Bosco Saraiva (PSDB); Rebecca Garcia (PP) e Abdala Fraxe (Podemos); Wilker Barreto e Professora Jaqueline, ambos do PHS; e Eduardo Braga (PMDB) e Marcelo Ramos (PR). A informação é do secretário judiciário do tribunal, Waldiney Siqueira.

Dessas cinco, três foram ingressadas pela coligação União pelo Amazonas, do candidato Braga contra as chapas de Amazonino, Rebecca e Wilker; uma pelo Ministério Público Eleitoral contra a candidatura de Abdala Fraxe; e outra pelo próprio TRE contra a candidatura de Braga.

Os pedidos de impugnações por parte da coligação do peemedebista foram apresentados à Justiça Eleitoral na noite de anteontem.

A partir de agora, partidos e coligações devem ficar atentos ao Diário Eletrônico de Justiça que irá publicar, sempre às 10h e 15h, as notificações para que as legendas apresentem documentos e provas para comprovar a regularidade na disputa. Encerrada a produção de provas e a apresentação das alegações finais, o tribunal decidirá a questão nas próximas sessões na terça, (4), quinta (6) e sexta-feira (7). Cada processo já possui relator.

Fabiane Morais

EM TEMPO