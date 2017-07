TRE julga registro de vice de Rebecca Garcia na próxima semana

Felipe Souza substituiu o ex-vice da coligação Abdala – Divulgação

Com pedido de registro entregue à Justiça Eleitoral do Amazonas, o candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Rebecca Garcia (PP), o vereador Felipe Souza (Podemos), aguarda o julgamento de sua candidatura pela corte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), previsto para acontecer na próxima semana, que antecede a eleição.

Souza substituiu o ex-candidato a vice, o deputado estadual Abdala Fraxe (Podemos), que teve a candidatura negada pelo tribunal na última terça-feira. Além do prazo para julgar a candidatura de Felipe Souza, o tribunal também abriu prazo para eventuais ações de impugnações do pedido de registro por parte de coligações adversárias, mas até o ontem, nenhum processo contra o nome do candidato havia sido protocolizado no TRE-AM. Durante todo o dia de ontem, havia rumores de que a coligação poderia sofrer impugnação por apresentar dois vices no DivulgaCand, sistema da Justiça Eleitoral.

Defesa

O assessor jurídico da coligação, Caupolican Padilha, descartou a hipótese, declarando que o ocorrido foi um fato meramente comum.

“Há muitas notícias afirmando que Fraxe teria que ter renunciado para dar espaço a Felipe, mas não tinha como haver essa possibilidade, pois ele já teve a candidatura indeferida e inclusive o nosso novo vice já entregou as documentações no TRE-AM”, disse o advogado.

Caupolican ressaltou ainda que não há risco de a candidatura de Felipe Souza ser indeferida com base no que determina a lei nº 9.504/97, que fixa prazo de 20 dias antes do pleito para a troca de candidato na chapa, principalmente porque por conta da eleição atípica e da suspensão no meio da campanha, os prazos eleitorais foram modificados pelo tribunal para atender a esse pleito suplementar.

“Tem muito interesse de poder nesta eleição, e a Rebecca tem gerando um desconforto enorme para esses políticos que fazem parte de um padrão criado por eles mesmos. Já esperávamos esses ataques, pois este é o único meio de quebrar este sistema. Estamos tranquilos, pois temos uma lei que nos ampara. Eles podem recorrer no TSE, mas ainda assim estaremos seguros”, enfatizou.

