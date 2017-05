TRE já trabalha para realizar eleições diretas

Para custear o primeiro turno da eleição direta no Amazonas, que acontece no dia 6 de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) recebeu do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recursos da ordem de R$ 13 milhões para a organização do pleito. Caso haja segundo turno, já agendado para o dia 27 de agosto, o tribunal deve receber mais R$ 8 milhões. As informações são do diretor-geral do órgão, Messias Andrade.

Ele explicou que os recursos serão utilizados, inicialmente, para efetuar o planejamento orçamentário do pleito, que inclui contratação logística para distribuição das urnas, contratação de teste de urnas e transmissão de dados, alimentação dos mesários, centro de mídias para a imprensa e diárias para servidores.

“Já recebemos a primeira parcela para este pleito, recurso solicitado pelo TRE, e, para dar andamento às necessidades do pleito, são realizadas com frequência reuniões com secretários, chefes de cartório, presidência e corregedoria, a fim de atender a todos os pré-requisitos para a realização da eleição”, acrescentou.

A 67 dias da eleição, o TRE-AM corre com os preparativos e adianta que 35 mil pessoas, entre servidores, forças militares, mesários, técnicos de urnas, técnicos de transmissão e terceirizados estarão envolvidos nesta eleição-tampão.

O diretor-geral do tribunal afirmou que o órgão não trabalha com outra possibilidade que não seja a eleição direta, já estabelecida em decisão pelo TSE, no momento em que a Justiça Eleitoral cassou o mandato do ex-governador José Melo (Pros).

“Caso seja definida uma eleição indireta, abortamos todos os procedimentos já iniciados e nos concentramos apenas na biometria, que é uma das nossas metas institucionais”, disse.

Voto direto

Tudo indica que a eleição suplementar para o cargo de governador do Amazonas deverá transcorrer de forma direta, apesar de o mandado de segurança n° 0602145-78.2017.6.00.000, encaminhado pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), que pleiteia o direito de anular a decisão do TSE e poder realizar uma eleição indireta, com os 24 deputados estaduais.

O recurso com pedido de liminar da Assembleia foi redistribuído ao ministro-relator, Luís Roberto Barroso, o mesmo que inaugurou o voto divergente na sessão que cassou José Melo e que foi designado para lavrar o acórdão. Conforme informações do TSE, o ministro já finalizou o texto, que deverá manter a decisão da corte do TSE.

Em entrevista concedida no último domingo, ao jornal “O Estado de São Paulo”, Barroso afirmou que o pleito suplementar no Amazonas vai acontecer no mês de agosto, no formato de eleição direta. Segundo seu entendimento, com a cassação de governador e vice, as eleições devem seguir as regras da minirreforma eleitoral, que prevê no artigo 224 que, no caso de vacância dos cargos, as eleições devem ser diretas.

A minirreforma eleitoral promoveu alterações importantes nas regras das eleições ao introduzir mudanças nas leis n° 9.504/1997, a Lei das Eleições, na de nº 9.096/1995, Lei dos Partidos Políticos, e na de nº 4.737/1965, do Código Eleitoral, e pode ser parâmetro para a decisão de Roberto Barroso para manter a decisão do TSE em promover eleição direta.

No processo de julgamento que cassou a chapa do governador José Melo de Oliveira (Pros-AM) e do vice, Henrique Oliveira (SDD), o ministro Roberto Barroso votou pela perda de mandato da chapa e convocação de noivas eleições.

Defesa

De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Abdala Fraxe (PTN), a Assembleia vai continuar defendendo a Constituição do Estado

e a do país.

“O nosso mandado de segurança ainda não foi julgado no TSE. Já está lá há dez dias e vamos aguardar. Mas, o Legislativo estadual vai continuar fazendo de tudo para defender a nossa Constituição”, disse o deputado.

Conforme o procurador-geral da Assembleia, Vander Góes, a decisão do TSE ainda não tem um acordão para dar um norte para composição de um termo jurídico. Entretanto, ele explicou que o artigo 81, que dispõe no plano da Constituição Federal, diz que quando é declarado vago o cargo do servidor por motivo de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, morte no segundo ano de mandato, a eleição deverá ser feita pelo Congresso Nacional.

“Essa mesma regra está prevista para a esfera do Estado do Amazonas, que diz a mesma coisa, que quando ocorrer a vacância no cargo de governador e de vice, a eleição será pela Assembleia Legislativa. Vamos esperar a decisão do TSE para tomarmos um caminho, se eles não acatarem vamos entrar com recursos no Supremo Tribunal Federal (STF) ”, disse.

EM TEMPO