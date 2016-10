TRE flagra 70 irregularidades de propaganda eleitoral durante fiscalização em Manaus

Com menos de um dia para o início da votação para eleições municipais, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), realizou, neste sábado (30), a sétima blitz de fiscalização para combater a propaganda eleitoral irregular.

A blitz que contou com a parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), Polícia Militar e Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semuslp), percorre durante todo o dia as principais zonas da cidade. Até o momento, a fiscalização já realizou mais de 70 autuações desde o início das ações.

De acordo com o coordenador-geral da comissão de apoio aos juízes da propaganda eleitoral do TRE-AM, Fued Cavalcante, entre as principais irregularidades encontradas, duas que se destacam, são os carros de sons parado com jingle de candidatos e adesivagem acima da metragem permitida.

Na avenida Djalma Batista, esquina com rua Pará, a irregularidade encontrada foram as bandeiras fixadas em portes de iluminação e placas de sinalização de trânsito.

“As bandeiras sãs permitidas desde que elas sejam moveis seguradas por pessoas ou cabos eleitorais. Neste ponto, encontramos as bandeiras fixadas, o que é vedado pela legislação eleitoral. Tanto é que o cabo eleitoral sabia da irregularidade, mas só retirou quando percebeu a nossa chegada no local. Nós notificamos e aprendemos este material”, explicou Fued.

Por Esterffany Martins do jornal EM TEMPO