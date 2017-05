TRE escolhe juízes para fiscalizar propaganda eleitoral em eleição

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) definiu ontem os nomes dos juízes Anagali Marcon Bertazzo ( 40ª Zona Eleitoral), da juíza Themis Catunda de Souza Lourenço (65ª Zona Eleitoral) e do juiz Celso Antunes, da 63ª Zona Eleitoral, para atuar na Comissão de Propaganda e Fiscalização, durante a campanha na eleição suplementar, que inicia dia 20 de junho e segue até o fim do mês de julho deste ano.

Como se trata de um pleito inédito, não será designado nenhum juiz para presidir a eleição, a exemplo das disputas anteriores, ficando a cargo do presidente do TRE-AM, desembargador Yedo Simões, a coordenação desta eleição.

Nas eleições de 2016, as juízas Lídia Frotas e Careen Fernandes estavam no comando da Comissão de Propaganda, mas de acordo com o diretor-geral da Justiça Eleitoral, Messias Andrade, elas não foram solicitadas para este pleito por conta do “desgaste que sofreram no pleito do ano passado”. “O presidente do TRE preferiu preservá-las e acionar novos

juízes”, completou.

Ao explicar como ocorreu a escolha dos novos magistrados, ele informou que o presidente do tribunal poderia deliberar os nomes dos três juízes, mas preferiu apenas “convidá-los” e levar ao pleno para aprovação.

De acordo com Messias Andrade, todos os dias, das 8h às 17h, o TRE realiza reuniões para definir planos estratégicos para o pleito suplementar. “Discutimos assuntos administrativos, logísticos e técnicos”, salientou.

Fabiane Morais

EM TEMPO