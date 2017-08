TRE do Amazonas estima abstenção de até 35% na eleição suplementar deste domingo

O presidente do TRE Yêdo Simões comentou sobre a cobrança da passagem de ônibus

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) estima que, com a instabilidade política e jurídica no estado, haja uma abstenção de até 35% nas eleições suplementares deste domingo (6), para escolha do governador do Estado. O Tribunal informou ainda que 17 urnas eletrônicas apresentaram falhas técnicas na primeira hora de votação, mas o problema já foi resolvido e a votação segue normalmente e com tranquilidade em todo o estado.

Apenas um município, Atalaia do Norte, houve atraso de cerca de uma hora no início da votação em uma zona eleitoral. Segundo o TRE, foi uma a situação atípica e a urna eletrônica não chegou a tempo ao local da votação.

O presidente do TRE, Yêdo Simões, também comentou sobre a cobrança da passagem de ônibus na cidade de Manaus. Era uma tradição a gratuidade em dia de pleito em Manaus, porém com o recadastramento biométrico na cidade, a maioria dos eleitores está votando perto de casa. Portanto, não há justificativa para o benefício.

EM TEMPO, com informações da Agência Brasil

