TRE diz que Melo fica no cargo até publicação de acórdão

Mesmo após ter o mandado cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o governador do Amazonas, José Melo (Pros) e o seu vice, Henrique Oliveira (SD), permanecem no cargo até o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) receber oficialmente o acórdão com a decisão do TSE. A informação foi dada pelo presidente do TRE, Yedo Simões, durante coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira (5), na sede do órgão, no Aleixo, Zona Centro-Sul.

Durante a coletiva de imprensa, o presidente do TRE recebeu a ligação do ministro Luiz Fux, que confirmou que o documento ainda não tinha sido enviado, mas deverá ser encaminhado a partir da próxima segunda-feira (8).

“Vou aguardar o ministro Gilmar Mendes encaminhar a decisão. Isso deve ocorrer a partir de segunda-feira, pois no momento ele está fazendo uma viagem. Vou esperar a decisão, não posso executar nada em cima de especulações. Com isso, o governador e o vice permanecem no cargo até eu ser comunicado oficialmente “, explicou o Yedo Simões.

Assim que o TRE for comunicado oficialmente, o presidente Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado David Almeida, do (PSD) assumirá o cargo de governador do Amazonas.

“Assim que formos comunicados irei mandar acatar a decisão imediatamente, em seguida comunico o presidente da assembleia para assumir o cargo e partir daí começa o processo para a realização da eleição suplementar. Vou ter um prazo de 40 para designar o novo pleito, nesse prazo vou levar ao conhecimento do pleno que vai marcar a data da eleição e compatibilizado também com recursos e com o todo processo de licitação para que a eleição seja executada. Com isso teremos mais um prazo de uns 45 dias para a realização das campanhas, ou seja, tudo ficará em torno de 90 dias. O pleito deve ocorrer no dia 6 de agosto ou no primeiro domingo de setembro”, contou.

Custo

De acordo com o presidente do TRE, o custo para a nova eleição será de R$ 17 milhões o mesmo usado no último pleito.

“O custo do último pleito foi de 17 milhões e vai servir de parâmetro para esse novo, uma vez que as eleições irão ocorrer em todos os municípios do Estado. A despesa é a mesma, o deslocamento dos servidores, técnicos, aluguel de aeronaves e descolamento das forças federais. Esse calendário que vamos fazer servirá para o primeiro turno e, caso tiver, para o segundo turno também. Esse calendário é para o primeiro e para o segundo turno”, contou.

Eleitores

Conforme o TRE, 800 mil pessoas ainda não fizeram a biometria no Amazonas. Mas isso, segundo o presidente do órgão, não impedirá que eles participem das eleições para escolha do novo governador.

“Nos municípios onde ainda não ocorreram a biometria a eleição será feira como antes. Isso não impedirá que a população participe das eleições”, explicou.

Cassação

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na manhã desta quinta-feira (4), decidiu por 5 votos a 2 não acatar os recursos que impediam que o governador José Melo (PROS) e seu vice, Henrique Oliveira (SD) tivessem os mandatos cassados.

Os ministros entenderam que José Melo tinha, pelo menos, conhecimento da compra de votos realizada por Nair Queiroz Blair dentro do próprio comitê de campanha do candidato, no dia 24 de outubro de 2014.

Mara Magalhães

EM TEMPO