TRE defere registro de candidatura de Serafim Corrêa

O candidato a prefeito de Manaus deputado Serafim Corrêa (PSB) é o segundo entre os nove concorrentes a ter o pedido de registro deferido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Além dele, o da sua vice, Cristiane Balieiro (PSDB) e 41 candidatos a vereador do partido também estão aptos para a disputa eleitoral.

No último domingo, o juiz do pleito, Marcelo Vieira, assinou o deferimento das candidaturas a prefeito e vice de Henrique Oliveira (SDD) e Alessandro Bronze (PRTB), respectivamente. Os outros 7 prefeituráveis ainda aguardam o julgamento.

Dos 1418 candidatos para o cargo de vereador a Comissão de Registro de Candidaturas do TRE já deferiu 235. O prazo para julgar todos os registros será até o dia 12 de setembro, mas o tribunal já adiantou que tudo será concluído entre os dias 5 ou 7 de setembro.

O julgamento do registro de Serafim foi publicado no mural eletrônico do TRE, que de acordo com a decisão do juiz Marcelo Vieira, foram juntados todos os documentos de exigidos pela legislação, no prazo legal, sem impugnação. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também favorável ao deferimento do pedido.

Procurado, Serafim diz que isso é o resultado de um trabalho árduo, feito pelos companheiros do Partido Socialista Brasileiro, coordenado pelo Lincoln Menezes, seguindo o rito normal, já que foram apresentados todos os documentos exigidos.

“Esse resultado mostra a minha personalidade e caráter da minha carreira política, que sempre se manteve de acordo com a lei, em questão de ficha limpa. Está vencida uma etapa da parte política da candidatura e nós prosseguimos com a nossa campanha, buscando espaço no horário eleitoral, rádio e televisão, internet, nas ruas e entrevistas”.