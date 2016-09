TRE defere candidatura do petista José Ricardo

O candidato a prefeito de Manaus deputado estadual José Ricardo (PT) é o terceiro a ter o seu registro de candidatura deferido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), por meio de decisão do juiz do pleito, Marcelo Vieira, e do Ministério Público Eleitoral (MPE). O seu vice na chapa, Yann Evanovick (PCdoB), da coligação ‘Compromisso com o Povo’, também teve o seu registro deferido.

De acordo com a sentença do juiz, foram juntados todos os documentos exigidos pela legislação em vigor, no prazo legal sem impugnação. O Ministério Público Eleitoral também se manifestou favoravelmente ao deferimento da candidatura de José Ricardo para concorrer ao cargo de prefeito.

“Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação. O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente, após, não sobrevindo recurso, arquive-se, com as cautelas de praxe”, disse o juiz em seu despacho.

José Ricardo diz que a decisão prova que tudo foi deixado em ordem, sem problema ou pendência. “No modo geral, a política está sujeita a muita situação, mas na nossa parte vamos focando da forma correta. Participei de oito eleições e as minhas documentações sempre estavam presentes, agora que sou candidato a prefeito, não será diferente. Portanto, nossa candidatura está 100% legal perante a lei”.

O candidato também aproveitou para ressaltar o deferimento do registro de seu vice Yann Evanovick. “Uma ótima indicação do partido, pois ele é uma pessoa que sempre esteve na liderança de movimento estudantil, e pode contribuir muito para esta campanha”, finalizou.