TRE começa o processo de fechamento das urnas para eleição no AM

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) iniciou, na manhã deste sábado (22), o fechamento das 4.829 mil urnas eletrônicas, que serão utilizadas na eleição suplementar deste ano, para a escolha do futuro governador do Estado. E para realizar o trabalho foi firmada uma parceria com o Instituto Federal do Amazonas (Ifam), onde 490 estudantes foram contratados até o mês de setembro para auxiliar no processo de distribuição e devolução dos equipamentos.

O processo, voltado para o interior, teve início pelos municípios de Juruá, Tapauá, Novo Aripuanã, Borba e Anori. Até a próxima terça-feira (25) outros 18 municípios também receberão os trabalhos.

O processo de fechamento conta com cinco etapas

O processo de fechamento conta com cinco etapas: a de distribuição cargas, a distribuição de lacres e a embalagem das mesmas para, posteriormente, serem deslocadas para suas respectivas sessões. Antes disso, de acordo com a assessoria de imprensa do TRE-AM, é realizado um processo de “checagem” das urnas para ver se é necessário alguma manutenção e se os equipamentos estão operantes para o uso no dia da votação.

“O TRE-AM não para, mesmo quando não estamos em período eleitoral as urnas, que ficam armazenadas aqui em nosso setor de distribuição de urnas, recebem sempre manutenção para quando chegarmos próximo das eleições não termos nenhum tipo de preocupação a mais do que as de rotina”, informou a assessoria.

Na capital, o fechamento das urnas inicia na próxima quarta-feira (26), onde se estende até o dia 3 de agosto, três dias antes da realização da eleição.

Experiência

O estudante de engenharia de controle e automação do Ifam, Felipe Said, de 23 anos, estava entre os trabalhadores que auxiliaram no fechamento das urnas e, para ele, participar desta etapa antes das eleições foi recebida como uma honra.

“Se todos os cidadãos tivessem a oportunidade de participar de cada etapa ocorrida aqui, sem dúvidas o voto seria ainda mais valorizado nas urnas, tendo em vista que tem muito trabalho antes delas chegarem nas sessões eleitorais. Eu não tinha noção de que eram realizadas tantas atividades aqui no TRE-AM e me sinto gratificado em poder participar de um trabalho como este”, declarou o jovem que também teve a carteira de trabalho assinada pelo órgão eleitoral.

4.829 mil urnas eletrônicas serão utilizadas na eleição suplementar

Sub judice

O fechamento das urnas foi iniciado com dois processos judiciais em andamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pois o candidato à vice governador, Abdala Fraxe (Podemos) que compõe chapa com Rebecca Garcia (PP) não teve parecer judicial do TRE-AM até a última quinta-feira (20), prazo final para o fechamento das pautas judiciais voltados para a eleição suplementar. Com isso, o nome dele e de Rebecca vão sub judice para as urnas e caso haja a necessidade de troca no vice da chapa, o nome de Abdala continuará nas urnas.

Liliane Araújo (PPS) que também aguarda um parecer do TSE, por ter tido sua candidatura indeferida pelo TRE-AM, continua com sua campanha em andamento e também terá seu nome e foto nas urnas, porém, em caso de parecer negativo para sua permanência na disputa eleitoral, seus votos não serão contabilizados.

