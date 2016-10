TRE-AM registra infrações nas campanhas de rua de Marcelo e Artur

Duas infrações, uma de cada candidato que disputa o segundo turno para prefeito de Manaus, foram registradas pela blitz da coordenação de fiscalização de Campanha do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), realiza na manhã deste sábado (22). Um veículo da coligação ‘Mudança para Transformar’ de Marcelo Ramos (PR) teve a aparelhagem de som recolhida e outro veículo pertencente a pessoa jurídica foi notificado por estar fazendo campanha para a coligação ‘Somos um Só Manaus’ de Artur Neto (PSD).

As notificações aconteceram por volta das 11h30, na rotatória do Produtor, localizada no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, onde o trânsito se encontrava tumultuado desde cedo por conta da presença de inúmeros cabos eleitorais de ambas as coligações.

De acordo com o coordenador de Fiscalização do TRE-AM, Renato Crespo, o veículo de modelo Saveiro, de cor branca e placas OAD-0043, teve o equipamento de som recolhido pela fiscalização por que estava com o som estridente, acima da altura permitida. O outro veículo de modelo Doblô, de cor cinza e placas SQN-0041, de São Paulo (SP), por ser um veículo pertencente a força sindical, e, no caso uma propriedade de pessoa jurídica fazendo campanha eleitoral, o que não é permitido.

“Nesse segundo turno as campanhas estão mais tranquilas. Os dois candidatos, um por ser mais experiente e o outro por ser mais novo e estar atento, estão se enquadrando as exigências e as irregularidades estão sendo mínimas, que não chega a virar multa”, disse Renato Crespo.

Os veículos notificados podem regularizar-se em até uma semana. Nas demais localidades onde foram feitas fiscalizações, como na praça de alimentação do bairro Dom Pedro e na Escola Municipal Carmen Guimarães Hagge, onde acontecia ação social, no bairro Terra Nova 3, não foram identificadas irregularidades.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO