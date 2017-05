TRE-AM possui quase 200 processos pendentes

Entre esses processos, também estão inclusos os casos dos sete municípios do Amazonas que podem receber novas eleições ainda este ano. No momento, três desses casos estão sob o domínio do TRE e quatro aguardam entrar na pauta de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na planilha de controle de processos, os recursos que estão na PRE envolvem as denominações de classes, como recursos eleitorais, prestações de contas, petição inquérito e recurso contra expedição de diploma. Os processos pendentes apenas no TRE também envolvem essas mesmas classificações e mais ação rescisória, representação e recurso administrativo. Já os processos que chegaram até o TSE tratam-se exclusivamente de

recurso eleitoral.

De acordo com o analista judiciário do TRE, Pedro Covas, não há uma data limite para que estes processos sejam julgados tanto na segunda quanto na terceira instância. “O TSE, que seria a última instância, faz o controle da legalidade. Mas, esses processos ainda podem atingir a instância máxima, através de um recurso extraordinário e sair do TSE e chegar ao Supremo Tribunal Federal”, explicou.

Os processos que já estão em última instância, porque foram indeferidos nas respectivas comarcas e no TRE, são dos municípios de Lábrea, Carauari, Anamã e Apuí. Já os casos que ainda permanecem no TRE são de Novo Aripuanã, Careiro da Várzea e Novo Airão. Ao ser questionado sobre como são estruturadas as pautas de próximos julgamentos, o servidor informa a inexistência de regra que preveja o quantitativo de processos para a pauta e adianta quais são as prioridades: “São considerados processos prioritários aqueles que podem ensejar perda de mandato eletivo. A fim de exemplificar, temos os Recursos Eleitorais em processos de Registro de Candidatura e os processos da classe Recurso Contra Expedição de Diploma”.

Casos no TSE

No caso de Apuí, o prefeito atual, Antônio Roque Longo (DEM), que teve 4.529 votos, teve o registro de candidatura indeferido. No entanto, ele entrou com recurso no TRE e ao chegar no TSE, não obteve provimento para a reformar a sentença do juiz de primeira instância e deferir o registro dele. “Ele entrou com Recurso Especial Eleitoral e saiu do TRE e para o TSE. O Ministério Público Eleitoral Publico Eleitoral emitiu um parecer para o julgamento e o autos estão conclusos para o relator desde o dia 24 de março”, adiantou Pedro Covas

Em Carauari, o atual prefeito Bruno Litaiff Ramalho (PMDB), eleito 7.093 votos, teve o registro de candidatura indeferido devido a suas contas de gestão anterior na cidade terem sido julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Ele teve o recurso negado pelo TRE e, no dia 26 de janeiro, o processo foi encaminhado para o TSE e aguarda data de julgamento. “Foi feito o julgamento aqui e foi para o TSE e já teve uma decisão. No dia 31 de março esse recurso especial foi julgado em Brasília e, por uma decisão monocrática pelo relator, deferiu-se o registro de candidatura. O status de Bruno Ramalho hoje configura-se com o registro de candidatura deferido, mas ainda permanece no TSE por conta do Agravo Regimental”, informou. Por enquanto, ainda não há data para o processo ir a plenário para julgamento.

Na cidade de Lábrea, o prefeito eleito Gean Barros, eleito com 11.390 votos, também teve o registro indeferido na primeira e segunda instância. “Ele tem um recurso em Brasília, com vista, aguardando data para entrar em pauta”, explicou o analista judiciário.

Em Anamã, o prefeito eleito Raimundo Chicó, eleito com 3.167 votos, teve o registro deferido na comarca da cidade e ao chegar no TRE, e a coligação contrária entrou com um recurso contra a decisão da comarca. Ao julgar, o TRE deu provimento ao recurso e indeferiu o registro, reformando, assim, a decisão de primeira instância. “O prefeito entrou com recurso de Embargo de Declaração e um recurso especial em Brasília. Esse processo foi para Brasília no dia 1º de fevereiro e o TSE decidiu, monocraticamente, por afastar a inelegibilidade que impedia o recurso dele no TRE. Ele permanece como prefeito, mas o processo continua no

TSE”, informa.

No TRE

Na cidade de Novo Aripuanã, o prefeito eleito Aminadab Santana, o “Mina” (PSD), eleito com 3.016 votos, teve indeferimento de candidatura na comarca e o processo continua sob o domínio do TRE. Ele e o vice na chapa majoritária tiveram os diplomas concedidos anulados e foi determinado novas eleições. A chapa recorreu. “O juiz proferiu o indeferimento, a coligação entrou com recurso e o processo veio para o TRE e, no dia 14 de outubro foi dado provimento do recurso da coligação. O juiz da 1ª instância julgou improcedente e, consequentemente, analisou novos dados do processo”, adianta. Pedro Covas, explica, ainda, que é provável que este caso também seja direcionado para o TSE

No Careiro da Várzea, o prefeito Ramiro (PMDB), eleito com 6.896 votos, também teve o registro indeferido na 1ª instância. “O TRE deferiu o registro do Ramiro e reformou a decisão da primeira instância”, disse.

Em Novo Airão, o prefeito Wilton (PSDB), eleito com 2.458 votos, teve o registro deferido na comarca da cidade, mas a coligação contrária entrou com recurso contra esta decisão. No dia 4 de novembro o recurso foi provido pelo TRE, mas o registro de candidatura foi cassado e o tribunal declarou inelegibilidade por oito anos. “Ele entrou com Embargo de Declaração, foi julgado, foi negado provimento e o processo foi reencaminhado para Novo Airão pela existência de novos documentos ao processo”, concluiu.

