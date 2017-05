TRE-AM pode definir, na sexta, data para nova eleição

O diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), Messias Andrade e a secretária de Finanças e Orçamento do órgão, Bárbara e Tavares, se reunirão nesta quarta-feira (10), às 15h30, na diretoria geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, para apresentar o projeto operacional e técnico, no valor de R$ 17 milhões, para a realização da eleição para governador do Estado do Amazonas. Caso o conteúdo seja aprovado, o pleno se reunirá na próxima sexta-feira para definir a dada do pleito suplementar inédito no Brasil.

Conforme a assessoria de comunicação do tribunal, sem a aprovação dos recursos, é impossível iniciar qualquer programação que conta com licitações e contratação de pessoal para equipe técnica e operacional. Além disso, a verba estimada, ainda, pode sofrer alterações. Isso porque, preços cotados podem estar com valores mais atrativos na concorrência. De acordo com a equipe, qualquer programação só iniciará depois da finalização da reunião

desta quarta-feira.

O TRE tem um prazo legal de 20 a 40 dias para definir o calendário para este novo pleito. Após esta definição, haverá 45 dias para a realização da campanha eleitoral. “O calendário eleitoral contará com as datas para a realização das convenções, campanhas até a data da diplomação”, explicou. Com a data escolhida, os períodos de campanha e convenções serão contados de trás para frente. Em coletiva, realizada na última sexta-feira (5), o presidente do TRE, Yedo Simões, sinalizou a possibilidade do pleito ocorrer no primeiro domingo do mês de

agosto ou setembro.

O acórdão com a decisão do afastamento imediato do governador José Melo (Pros) foi enviado na segunda-feira (8) à noite para o TRE. Com a documentação, o tribunal deu início aos procedimentos legais para a organização do novo pleito, que iniciou com a posse oficial do governador interino, o deputado David Almeida (PSD).

Conversas continuam

Mesmo sem a definição da data para novas eleições, os bastidores da política local continuam agitados, com reuniões e conversas entre grupos políticos na busca de alianças e candidaturas. Um deles gira em torno do nome do ex-prefeito Amazonino Mendes (PDT), que tem a simpatia do senador Omar Aziz (PSD). “Ele é uma pessoa com muita experiência e, no momento, o Amazonas não precisa de uma questão política e, sim administrativa”, explicou. Ele revelou, ainda, que já conversou sobre esse processo político eleitoral com o prefeito Arthur Neto (PSDB), com o senador Eduardo Braga (PMDB) e Amazonino.

Sobre a reedição da aliança eleitoral entre PMDB e PSDB, o vice-prefeito Marcos Rotta afirma que torce em ver reeditada esta parceria política para o governo e contou que na última sexta-feira, Braga e Arthur Neto se reuniram, mas não discutiram a possibilidade de Braga e o deputado federal Arthur Bisneto encabeçarem uma chapa para disputar a vaga de governador do Amazonas, conforme especulações de bastidores. “Nós estamos procurando focar em um diálogo e ouvir todas as questões que envolvem esse cenário político. Eu e Arthur temos estas características parecidas de liberdade ao diálogo”, disse.

Segundo Rotta, o senador Eduardo Braga retornará de Brasília hoje ou amanhã e os diálogos continuarão. “Vamos conversar e buscar aquilo que seja melhor para o Estado. Não dá para ser candidato de si mesmo e tentar tirar proveito desta eleição e conturbar uma situação que já está deprimente”, explicou.

Fabiane Morais

EM TEMPO