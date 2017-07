TRE-AM mantém eleições para o dia 6 de agosto

Yedo Simões informou que o calendário eleitoral será mantido – Arquivo EM TEMPO

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) decidiu, na manhã desta sexta-feira (7) manter para o dia 6 de agosto, o primeiro turno da eleição suplementar para governador e vice-governador do Estado.

A realização da eleição estava suspensa devido a uma decisão do último dia 28 de junho do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF). Porém, nesta quinta-feira (6), o ministro Celso de Mello, também do STF, anulou a decisão anterior e determinou a continuação do processo eleitoral e a realização de eleições suplementares no Amazonas.

“Será mantida a eleição para o 6 de agosto. Continua mantido todo o calendário eleitoral, não será modificado nada. Todas as atividades relativas ao pleito deste ano foram retomadas”, explicou o presidente do TRE, Yedo Simões.

Propaganda eleitoral

A propaganda eleitoral no rádio começará na próxima segunda-feira (10), na televisão na terça-feira (11) e vai até 3 de agosto. Caso aja segundo turno, será realizado entre os dias 12 a 25 do mesmo mês.

A nova eleição no Amazonas foi motivada pela cassação do mandato do governador José Melo (Pros) e do vice Henrique Oliveira (SD). De acordo com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), Messias Andrade, que está em Brasília, onde participou de uma reunião com o diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Maurício Caldas, a eleição será realizada no dia 6 de agosto sem nenhum prejuízo

“Tivemos uma reunião proveitosa com o TSE. Se a eleição fosse postergada para o dia 3 de setembro iria ter muito gastos. Será realizada no dia 6 de agosto sem nenhum prejuízo. No diz respeito aos prazos judiciários, o secretário Valdinei está correndo para julgar tudo a tempo e aqueles que não tiverem seus registos de candidaturas desferidos, vão para a urna do mesmo. A partir do dia 20 as urnas já comerão sair para os municípios polos”, disse o Messias Andrade

Mensários

As pessoas convocados pela Justiça Eleitoral para trabalhar nas eleições deverão comparecer nos dias, locais e horários previamente estabelecidos, a fim de participarem do treinamento de mesários.

