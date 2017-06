TRE-AM já notificou David Almeida que fez vídeo para anunciar sua permanência no cargo

O governador interino David Almeida recebeu na tarde desta quinta-feira (29), um documento oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) que confirma a sua permanência no cargo .

O governador reafirmou, em nota, seu compromisso com o processo democrático e afirmou ainda que se manterá fiel ao cumprimento das determinações legais.

Entenda o caso

Na noite desta quarta-feira(28) foi julgada deferida a ação cautelar ingressada pelo ex-vice governador do Amazonas, Henrique Oliveira, no Supremo Tribunal Federal (STF), para suspensão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cassou a chapa de governador e vice-governador, das eleições de 2014, pelo ministro Ricardo Lewandowski, relator do processo no supremo, e assim derrubou as eleições suplementares previstas para agosto.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) republicou a decisão do ministro Ricardo Lewandowski que havia sido divulgada na manhã desta quinta-feira (29) no Diário Oficial. O documento determinava a suspensão do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassava o mandato de José Melo (Pross) e de seu vice, Henrique Oliveira (SD) e determinava a realização imediata de Eleições Diretas.

