TRE-AM já gastou R$ 7,5 milhões com eleição no Estado

Valor gasto inclui transporte de urnas eleitorais – Fotos: Michael Dantas

Para a realização do pleito suplementar para governo do Estado, marcado para o dia 6 de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) já gastou quase R$ 8 milhões, de um total de R$ 18 milhões disponíveis para a eleição. Desse valor, cerca de R$ 1,5 milhão foi usado desde o dia em que o pleito foi retomado, no dia 6 de julho. O quantitativo utilizado envolve contratações, aquisições e transportes.

Além desse recurso para dívidas com o pleito, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda disponibilizará R$ 5 milhões para pagamentos das diárias de homens da Marinha, Exército e Aeronáutica e R$ 2 milhões para gastos com logística, reforço para arcar com os gatos das forças federais no Amazonas. “O TSE libera esse valor para o Ministério da Defesa, que repassa os devidos valores para cada força federal”, explicou o secretário judiciário do TRE, Waldiney Siqueira.

Sobre a distribuição do reforço na segurança do pleito suplementar, o servidor ressalta que todos os 62 municípios do Estado terão cobertura da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM). E todos os homens que atuarão já estão em deslocamento para as cidades e devem chegar ao local até a véspera do pleito. “Além de chegarem aos municípios mais longes, eles ainda terão de se deslocar a comunidades das zonas rurais de cada município”, salientou Waldiney. Ao dar exemplos, ele cita o caso de São Gabriel da Cachoeira, que comporta 60 comunidades indígenas, algumas às quais só se chega por via aérea. “Esses deslocamentos são demorados. A expectativa é que eles cheguem quatro ou cinco dias antes do pleito”, acrescentou.

Ao todo, 1.890 homens da força federal atuarão nas 23 cidades do Estado. A maioria desse quantitativo, 795 homens do Exército, irá se concentrar somente em Manaus. A capital amazonense, com 438 locais de votação, sendo 20 em zona rural e 418 em área urbana, contará ainda com reforço o auxílio de 560 soldados da Polícia Militar e 32 agentes da Polícia Federal. Já o segundo município com maior número de tropa federal é Itacoatiara, que receberá 325 homens da Marinha. Além disso, Manacapuru terá 275 homens da Aeronáutica.

Mais servidores

Além do apoio policial e federal, o TRE também contará com o auxílio de oito servidores do Tribunal Regional do Pará (TRE-AM), que irão auxiliar no pleito e já estão no Estado. Todos são servidores são do departamento de Tecnologia e Informação – sete deles irão para os municípios e um permanecerá na capital. Além disso, o TRE receberá ainda a ajuda de dois servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), que irão atuar nos municípios de Boca do Acre e Guajará, e um servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), que atuará no município de Canutama.

Fabiane Morais

EM TEMPO